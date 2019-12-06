Он снял 110 тысяч рублей
В полицию поступило сообщение от 33-летнего жителя села Газимурский Завод Забайкальского края о том, что с его банковской карты неизвестные похитили 110 тысяч рублей. Вечером мужчина распивал спиртное в компании малознакомых людей, а на утро обнаружил пропажу банковской карты. На сотовый телефон ему поступило уведомление о снятии денег.
В результате оперативники задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который увидел, как потерпевший передавал свою карту другому с просьбой сходить в магазин, при этом назвал пин-код. Мужчина дождался момента, когда все уснут, похитил карту и, зная код, снял все деньги.
В настоящее время по факту кражи денег с банковского счета возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось изъять часть денежных средств и возвратить потерпевшему. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчина украл банковскую карту у пьяного знакомого
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