Усть-Орда определит чемпионов по стрельбе из лука среди школьников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столицу округа также приедут спортсмены из Иркутска и Свирска



С 7 по 8 декабря в посёлке Усть-Ордынский пройдёт открытое первенство Усть-Ордынского Бурятского округа по стрельбе из лука среди школьников 2002-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р., 2007 г.р. и моложе. Участие в соревнованиях подтвердили все районы округа, а также команды из городов Иркутск и Свирск.



Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, заезд команд состоится 6 декабря.



Первенство будет проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» имени К.Б. Баймеева. Торжественное открытие первенства начнётся 7 декабря в 13:00. Соревнования стартуют в этот же день с 10:00 часов.



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