Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки
В соединениях и воинских частях в Бурятии стартовали сборы с командирами взводов. Привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. Всего в сборах участвует около тысячи человек.
Несколько дней военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки, в частности, стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.
Особое внимание командиров уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта, а именно «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий и завалов.
Командирские сборы являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности младшего офицерского состава к обучению и воспитанию подчиненных.
Главным критерием оценки является способность командиров взводов самостоятельно выполнять требования учебных программ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии командиры взводов изучают сирийский опыт
Общество, Фото:
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