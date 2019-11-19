В Бурятии командиры взводов изучают сирийский опыт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки



В соединениях и воинских частях в Бурятии стартовали сборы с командирами взводов. Привлечены офицеры мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также специалисты инженерных, радиоэлектронных, тыловых и других подразделений. Всего в сборах участвует около тысячи человек.



Несколько дней военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки, в частности, стрельбе, вождению боевой техники, тактической, физической, общественно-государственной и специальной подготовкам.



Особое внимание командиров уделяется изучению новой учебной инфраструктуры, построенной на полигонах с применением сирийского опыта, а именно «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, разрушенных зданий и завалов.



Командирские сборы являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности младшего офицерского состава к обучению и воспитанию подчиненных.



Главным критерием оценки является способность командиров взводов самостоятельно выполнять требования учебных программ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

