МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»
Сегодня в Бурятии стартует ежегодная информационно-профилактическая акция «Декада правовых знаний». МВД Бурятии планирует в течение 10 дней охватить все учебные учреждения республики. Сотрудники полиции будут проводить разъяснительные беседы с учащимися.
Также в библиотеках и учебных заведениях пройдут часы правовой культуры. Будут показаны фильмы, затрагивающие актуальные для подростков проблемы.
20 ноября в библиотеке имени Абидуева пройдёт день правовой помощи детям. Каждый подросток и его родители смогут получить квалифицированную помощь от полицейских.
Подросткам устроят экскурсию в УМВД по Улан-Удэ. Школьники смогут познакомиться с работой следователя, участкового, эксперта и оперативного сотрудника.
- Наша цель – привлечь как можно больше школьников и студентов. В доступной форме рассказать, как не стать жертвой преступления и каковы могут быть последствия совершения ими противоправных деяний. Ученики должны знать, что существует закон, который не только их охраняет, но и может наказать, - пояснила заместитель начальника СУ МВД по Республике Бурятия Людмила Дианова.
Школьников Бурятии научат правовой грамотности
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки
МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»
Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике
Акция продлится до конца ноября
В Читу пришёл 21 новый автобус марки ЛиАЗ
40-м или 100-м кварталам предлагают дать звучные названия
В Национальной библиотеке открылась книжная выставка, посвящённая 70-летию со дня выхода в свет романа Жамсо Тумунова
В улан-удэнском парке «Патриот» появится 20 единиц боевой техники
Ламы читают специальную сутру
Первый клип певицы Арюны Нимаевой получился очень необычным
Состоится первенство по русским шашкам
В июле 2019 года исполнилось 30 лет со дня образования специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы в Иркутской области
По признанию Алика Санжиева, нунчаки – увлечение его юности
Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге
Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»