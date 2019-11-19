Школьников Бурятии научат правовой грамотности

МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»



Сегодня в Бурятии стартует ежегодная информационно-профилактическая акция «Декада правовых знаний». МВД Бурятии планирует в течение 10 дней охватить все учебные учреждения республики. Сотрудники полиции будут проводить разъяснительные беседы с учащимися.



Также в библиотеках и учебных заведениях пройдут часы правовой культуры. Будут показаны фильмы, затрагивающие актуальные для подростков проблемы.



20 ноября в библиотеке имени Абидуева пройдёт день правовой помощи детям. Каждый подросток и его родители смогут получить квалифицированную помощь от полицейских.



Подросткам устроят экскурсию в УМВД по Улан-Удэ. Школьники смогут познакомиться с работой следователя, участкового, эксперта и оперативного сотрудника.



- Наша цель – привлечь как можно больше школьников и студентов. В доступной форме рассказать, как не стать жертвой преступления и каковы могут быть последствия совершения ими противоправных деяний. Ученики должны знать, что существует закон, который не только их охраняет, но и может наказать, - пояснила заместитель начальника СУ МВД по Республике Бурятия Людмила Дианова.

