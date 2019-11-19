 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Ноября

18 Ноября

Популярное

Школьников Бурятии научат правовой грамотности

Школьников Бурятии научат правовой грамотности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»

Сегодня в Бурятии стартует ежегодная информационно-профилактическая акция «Декада правовых знаний». МВД Бурятии планирует в течение 10 дней охватить все учебные учреждения республики. Сотрудники полиции будут проводить разъяснительные беседы с учащимися.

Также в библиотеках и учебных заведениях пройдут часы правовой культуры. Будут показаны фильмы, затрагивающие актуальные для подростков проблемы.

20 ноября в библиотеке имени Абидуева пройдёт день правовой помощи детям. Каждый подросток и его родители смогут получить квалифицированную помощь от полицейских.

Подросткам устроят экскурсию в УМВД по Улан-Удэ. Школьники смогут познакомиться с работой следователя, участкового, эксперта и оперативного сотрудника.

- Наша цель – привлечь как можно больше школьников и студентов. В доступной форме рассказать, как не стать жертвой преступления и каковы могут быть последствия совершения ими противоправных деяний. Ученики должны знать, что существует закон, который не только их охраняет, но и может наказать, - пояснила заместитель начальника СУ МВД по Республике Бурятия Людмила Дианова.
школьники полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии командиры взводов изучают сирийский опыт
В Бурятии командиры взводов изучают сирийский опыт
Общество, 19.11.2019
Военнослужащие будут сдавать зачёты по всем предметам боевой подготовки
Школьников Бурятии научат правовой грамотности
Школьников Бурятии научат правовой грамотности
Общество, 19.11.2019
МВД запустило акцию «Декада правовых знаний»

Школьники Бурятии изучают птиц
Школьники Бурятии изучают птиц
Общество, 19.11.2019
Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике
Улан-удэнские «квартала» могут обрести названия
Улан-удэнские «квартала» могут обрести названия
Общество, 19.11.2019
40-м или 100-м кварталам предлагают дать звучные названия
Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет
Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет
Общество, 19.11.2019
В Национальной библиотеке открылась книжная выставка, посвящённая 70-летию со дня выхода в свет романа Жамсо Тумунова
В «партизанской деревне» в Улан-Удэ выставят танки и реактивный миномёт
В «партизанской деревне» в Улан-Удэ выставят танки и реактивный миномёт
Общество, 19.11.2019
В улан-удэнском парке «Патриот» появится 20 единиц боевой техники
В дацанах Бурятии идут молебны о родителях
В дацанах Бурятии идут молебны о родителях
Общество, 19.11.2019
Ламы читают специальную сутру
Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах
Бурятская певица снялась в клипе в фантастических образах
Общество, 19.11.2019
Первый клип певицы Арюны Нимаевой получился очень необычным
Лучших юных шашистов определят в Бурятии
Лучших юных шашистов определят в Бурятии
Общество, 19.11.2019
Состоится первенство по русским шашкам
Пожарно-спасательная часть Иркутской области признана лучшей в стране
Пожарно-спасательная часть Иркутской области признана лучшей в стране
Общество, 19.11.2019
В июле 2019 года исполнилось 30 лет со дня образования специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы в Иркутской области
«Мастер Алик»: Актёр «Чайника» показал владение нунчаками
«Мастер Алик»: Актёр «Чайника» показал владение нунчаками
Общество, 19.11.2019
По признанию Алика Санжиева, нунчаки – увлечение его юности  
Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию
Известный бурятский оружейник поступил в итальянскую академию
Общество, 19.11.2019
Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге
В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
В Бурятии малолетние хулиганы поучились в технопарке
Общество, 19.11.2019
Дети прошли курсы обучения по программе «Аэроквантум»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^