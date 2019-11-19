Школьники Бурятии изучают птиц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике



В Баргузинском районе члены школьного лесничества «Росток» провели «Синичкин день», сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



Так, юные лесники рассказали младшим ребятам о птичках, которые остаются зимовать в Бурятии. Школьники посмотрели, как выглядят птицы, отгадывали про них загадки и поиграли в подвижные игры.



Лесники Усть-Баргузинского лесхоза подарили ребятам, раскраски посвящённые пернатым.



- Птицам тяжело прокормиться в суровые зимы. Поэтому мы охотно помогаем им в этом. Ребята заготовили для птичек корм на всю зиму: зерно, семечки, сушёные ягодки и другие лакомства. Мы будем регулярно пополнять кормушки едой, - рассказала руководитель школьного лесничества Татьяна Поставит.



