Юные лесники узнали, какие птицы остаются зимовать в республике
В Баргузинском районе члены школьного лесничества «Росток» провели «Синичкин день», сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
Так, юные лесники рассказали младшим ребятам о птичках, которые остаются зимовать в Бурятии. Школьники посмотрели, как выглядят птицы, отгадывали про них загадки и поиграли в подвижные игры.
Лесники Усть-Баргузинского лесхоза подарили ребятам, раскраски посвящённые пернатым.
- Птицам тяжело прокормиться в суровые зимы. Поэтому мы охотно помогаем им в этом. Ребята заготовили для птичек корм на всю зиму: зерно, семечки, сушёные ягодки и другие лакомства. Мы будем регулярно пополнять кормушки едой, - рассказала руководитель школьного лесничества Татьяна Поставит.
Школьники Бурятии изучают птиц
Общество, Фото:
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