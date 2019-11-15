Зампрокурора Бурятии проверила улан-удэнское СИЗО

11 ноября заместитель прокурора Бурятии проверила условия содержания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по республике.
Осмотрены камеры, где содержатся подростки, спортивная комната, учебные классы и прогулочные дворики. Все камеры обеспечены средствами радиовещания, телевизорами, холодильниками, необходимым инвентарём.
- Несовершеннолетним созданы условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа, оказывается социальная и психологическая помощь, предоставляется основное общее, среднее общее образование, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Ежедневные прогулки устанавливаются продолжительностью не менее двух часов. Имеется спортивный инвентарь для занятий физкультурой и спортивных игр.
- С каждым из 11 несовершеннолетних заместителем прокурора республики проведена индивидуальная беседа, на все интересующие вопросы даны ответы и разъяснения, - уточняют в прокуратуре.
Жалоб на условия содержания, действия администрации не поступало.
Нарушений уголовно-исполнительного законодательства в деятельности учреждения прокуратура не выявила.