Зампрокурора Бурятии проверила улан-удэнское СИЗО

Нарушений уголовно-исполнительного законодательства в деятельности учреждения прокуратура не выявила.









11 ноября заместитель прокурора Бурятии проверила условия содержания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по республике.Осмотрены камеры, где содержатся подростки, спортивная комната, учебные классы и прогулочные дворики. Все камеры обеспечены средствами радиовещания, телевизорами, холодильниками, необходимым инвентарём.- Несовершеннолетним созданы условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная работа, оказывается социальная и психологическая помощь, предоставляется основное общее, среднее общее образование, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Ежедневные прогулки устанавливаются продолжительностью не менее двух часов. Имеется спортивный инвентарь для занятий физкультурой и спортивных игр.- С каждым из 11 несовершеннолетних заместителем прокурора республики проведена индивидуальная беседа, на все интересующие вопросы даны ответы и разъяснения, - уточняют в прокуратуре.Жалоб на условия содержания, действия администрации не поступало.