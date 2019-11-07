Акция «Скорость – не главное» прошла в Бурятии

В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также кадеты



В посёлке Наушки в Бурятии прошла профилактическая акция «Скорость – не главное». Сотрудники двух ведомств – Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также учащиеся кадетского клуба «Патриот» Наушкинской средней школы обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим как на загородных трассах, так и в городской черте.



Участники акции призвали автомобилистов снижать скорость вблизи образовательных учреждений, пешеходных переходов, быть вежливыми к другим участникам дорожного движения.



Водителям вручили тематические памятки и пожелали безопасных дорог, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



