В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также кадеты
В посёлке Наушки в Бурятии прошла профилактическая акция «Скорость – не главное». Сотрудники двух ведомств – Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также учащиеся кадетского клуба «Патриот» Наушкинской средней школы обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим как на загородных трассах, так и в городской черте.
Участники акции призвали автомобилистов снижать скорость вблизи образовательных учреждений, пешеходных переходов, быть вежливыми к другим участникам дорожного движения.
Водителям вручили тематические памятки и пожелали безопасных дорог, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Акция «Скорость – не главное» прошла в Бурятии
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