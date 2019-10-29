В Иркутске покажут внеконкурсные работы Байкальского кинофестиваля

Зрителей ждёт шесть картин



Шесть картин из внеконкурсной программы 18 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени Распутина будут демонстрироваться каждые субботу и воскресенье на протяжении всего месяца, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.



Писатель-краевед, строящий часовню, итальянцы-фриулы, путешествующие по Сибири, территория дружбы медведя и человека – эти и другие истории из разных уголков мира ждут зрителей со 2 ноября по 1 декабря в Малом зале Дома Кино.



- Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Распутина проводится на берегах Байкала с 1999 года, став за это время одним из самых крупных кинособытий Иркутской области. За 20 лет на фестиваль было подано свыше 3200 заявок, в конкурсной программе приняли участие 580 картин из более чем 100 стран мира. В этом году фестиваль прошёл в Иркутске с 19 по 23 сентября. Традиционно фестиваль поддерживали правительство Иркутской области и министерство культуры и архивов Иркутской области, - уточнили в министерстве.



С подробным расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте Иркутского областного кинофонда. Показы пройдут в «Доме Кино» по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.



Вход свободный.

