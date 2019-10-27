Для посетителей подготовили интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры
Национальный музей Бурятии приглашает на ежегодную акцию «Ночь искусств». Мероприятие состоится 3 ноября с 16.00 до 22.00 (0+).
- Выставочные залы Художественного музея имени Сампилова на один вечер превратятся в единое пространство для музеев и театров. Все мероприятия музейной «Ночи искусств-2019» состоятся в одном месте – Художественном музее, ул. Куйбышева, 29, - сообщили в пресс-службе учреждения.
Здесь пройдут:
- интересные выставки;
- встречи с известными творческими людьми;
- представление от театра кукол «Ульгэр»;
- выступления известных артистов театра оперы и балета:
- игры, квесты
- «Своя игра» с гением-сантехником Чимитом Дармаевым
- мастер-классы по рисованию, изготовлению арома-саше и т.д.
Сотрудники музея истории Бурятии на лекции по знаменитому «Атласу тибетской медицины» раскроют секреты долголетия, расскажут о тайнах продления молодости и красоты.
На выставке «Таёжная, озёрная, степная» музея природы Бурятии для посетителей состоятся: квест-игра для всей семьи «Осенняя прогулка», мастер-класс «Лесной подарок», игра-викторина «Музейная угадайка».
Разные интерактивные игры будут интересны и для детей, и для взрослых: «Юный палеонтолог», игры «Прыг-скок», «Распахни крылья…», игровая зона «Творчество 0+» для самых маленьких детей. В этот вечер будут подведены итоги конкурса фотографий «И с каждой осенью я расцветаю вновь».
Сотрудники подготовили для горожан интересные экскурсии по выставкам, мастер-классы, интеллектуальные игры. Начало акции в 16.00.
В музее Бурятии пройдёт «Ночь искусств»
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