В Улан-Удэ заканчиваются работы по реконструкции тепломагистралей

Все работы, включая восстановления благоустройства, планируется выполнить до 1 ноября



На тепломагистралях Улан-Удэ подходят к концу масштабные работы по реконструкции. О завершающих этапах, а также о восстановлении благоустройства после ремонта шла речь сегодня на городской планёрке.



На участке по улице Сахьяновой вблизи одного из торговых центров работы планируется завершить к 21 октября. Здесь выполнена планировка земельного участка вдоль подземной прокладки трубопровода и произведены работы по тепловой изоляции трубопровода надземной части. Осталось выполнить защитное покрытие оцинкованной жестью.



Изначально на этом участке планировалось расширить дорогу, капитально отремонтировать дорожное полотно, обустроить трамвайную остановку, перенести опоры освещения и провести строительство ливневой канализации, которая бы собирала стоки «знаменитой» лужи по улице Боевой. Однако благодаря помощи республиканских властей были дополнительно изысканы средства и на замену изношенных труб тепломагистрали протяжённостью 220 метров. Теперь диаметр труб здесь увеличен с 400 на 600 мм, и повышена пропускная способность теплоносителя.



На другом участке по улице Сахьяновой в районе композиции «Стихия» произведена обратная засыпка грунтом. Сейчас вблизи участка ведутся работы по прокладке ливневой канализации, после чего подрядчик выполнит планировку газона. На другой стороне дороги вблизи торгового павильона уложат плитку. Все эти работы закончат к концу октября.



А вот на участке по бульвару Карла Маркса трубопровод полностью построен, и переключение потребителей к новому участку сети произведено на сутки раньше запланированного срока – 15 октября. Осталось завершить монтаж перекрытий нескольких камер. Строительной организация сейчас убирает и вывозит строительный мусор и остатки материалов. К 27 октября здесь уложат асфальт, сейчас уплотняется грунт и засыпаются места переврезок.



По улице Моховой построено 430 метров трубопровода, заизолировано, перекрыто и произведена засыпка. Построены все семь тепловых камер. Сейчас ведутся работы по монтажу трубопровода открытым способом.



Как сообщает управление по информационной политике, все завершающие мероприятия по нарушенному благоустройству планируется выполнить до 1 ноября.

