В Улан-Удэ пенсионеры играли в «Мобильник»

Общество, Фото: Управление по информационной политике

В Советском районе города прошла спартакиада ветеранов



В рамках празднования Дня пожилого человека в Советском районе Улан-Удэ на территории лагеря «Берёзка» прошла традиционная спартакиада ветеранов.



Из года в год спартакиада среди ветеранов Советского района собирает все больше участников.



- 120 человек, 20 команд, 4 спортивных этапа, солнечная погода, танцы, стихи, песни под баян и гитару, вкусный обед - всё самое лучшее на празднике мудрости и добра, - отмечают в управлении по информационной политике.



Участники состязались в таких видах спорта как граунд гольф, кольцеброс, дартс, футбольный биатлон. Впервые ветераны Советского района испытали свои силы в новой для них игре «Мобильник», где мобильный телефон без помощи рук по простыне нужно было направить по нарисованному маршруту.



В комплексном зачёте, первое место завоевала команда «Противотуберкулёзный диспансер», второе место - «Детская больница №2», третье место - команда «Динамо».



Каждая команда награждена дипломами и денежными призами.





