В Советском районе города прошла спартакиада ветеранов
В рамках празднования Дня пожилого человека в Советском районе Улан-Удэ на территории лагеря «Берёзка» прошла традиционная спартакиада ветеранов.
Из года в год спартакиада среди ветеранов Советского района собирает все больше участников.
- 120 человек, 20 команд, 4 спортивных этапа, солнечная погода, танцы, стихи, песни под баян и гитару, вкусный обед - всё самое лучшее на празднике мудрости и добра, - отмечают в управлении по информационной политике.
Участники состязались в таких видах спорта как граунд гольф, кольцеброс, дартс, футбольный биатлон. Впервые ветераны Советского района испытали свои силы в новой для них игре «Мобильник», где мобильный телефон без помощи рук по простыне нужно было направить по нарисованному маршруту.
В комплексном зачёте, первое место завоевала команда «Противотуберкулёзный диспансер», второе место - «Детская больница №2», третье место - команда «Динамо».
Каждая команда награждена дипломами и денежными призами.
В Улан-Удэ пенсионеры играли в «Мобильник»
Общество, Фото:
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