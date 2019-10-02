По словам инициатора, в Чите много мест для установки бюста
Забайкальские коммунисты решили установить бюст Иосифу Сталину в Чите в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 140-летия со дня его рождения. Об этом сообщает портал Забмедиа со ссылкой на первого секретаря горкома партии Роман Берг.
3 октября состоится совет по вопросам культуры, где будет рассматриваться это предложение.
По словам Романа Берга, мест для установки в Чите достаточно много. Он подчеркнул, что бюст должен быть установлен в любом случае.
- Благодаря Иосифу Сталину мы победили в Великой Отечественной войне. Не стоит об этом забывать, - цитирует политика Забмедиа.
В Чите хотят установить памятник Сталину
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