В Чите хотят установить памятник Сталину

По словам инициатора, в Чите много мест для установки бюста



Забайкальские коммунисты решили установить бюст Иосифу Сталину в Чите в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне и 140-летия со дня его рождения. Об этом сообщает портал Забмедиа со ссылкой на первого секретаря горкома партии Роман Берг.



3 октября состоится совет по вопросам культуры, где будет рассматриваться это предложение.



По словам Романа Берга, мест для установки в Чите достаточно много. Он подчеркнул, что бюст должен быть установлен в любом случае.



- Благодаря Иосифу Сталину мы победили в Великой Отечественной войне. Не стоит об этом забывать, - цитирует политика Забмедиа.

