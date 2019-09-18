В Улан-Удэ трамвайные остановки хотят объявлять также на английском и бурятском

Жители Бурятии предлагают дикторов с «чистыми и приятными голосами»



Улан-удэнцы бурно обсуждают, стоит ли вводить в трамваях объявления об остановках на английском языке и нужно ли переозвучить объявления на бурятском. Опрос проводит пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева на личной странице в Facebook:



- Как вы считаете, нужно ли в трамваях сделать озвучку остановок на бурятском и английском языках? Если да, то чей голос будет приятным и подойдет для озвучки? - спросила она.



Она добавила, что озвучку на русском языке уже обновили, теперь в трамваях будут звучать голоса ведущих «Русского радио» Ирины Улановой и Валерия Егорова.



В комментариях многие согласились с тем, что озвучка на бурятском языке должна быть обязательно, а голос должен быть мелодичным и звонким:



«Бурятский надо перезаписать на более приятный молодой женский голос», «На бурятском языке должна озвучивать бурятка с чистым языком, без акцента», «Бурятский в первую очередь. Трамвай сделает вклад в сохранение. И вообще бурятский язык должен звучать везде», - написали пользователи Сети.



Для записи объявлений на бурятском языке улан-удэнцы даже назвали имена некоторых претендентов. Так, например, несколько человек выбрали заслуженную артистку республики Дариму Лубсанову, ведущую радио Буряад ФМ Сарюну Эрыднееву и ведущую радио БГТРК Дарью Цыдыпову.



Многие пользователи засомневались в необходимости объявлений на английском языке, объясняя это тем, что туристов в городе не так много, а из-за ещё одного языка в трамвае будет шумно.



«Английский конечно лишнее. Зачем? Тогда давайте и на армянском, на киргизском, на китайском», «Между остановками будут одни сплошные объявления», «Английский пока перебор», «Не надо на английском! Это не аэропорт и не вокзал. Да и мало иностранцев, и редко они ездят на маршрутных автобусах», - написали улан-удэнцы.



Экономист Андрей Ринчино также высказал свое мнение: «Озвучивать на английском языке должен человек с хорошим произношением, с оксфордским акцентом. Не знаю есть ли такие в Бурятии. Можно поискать в БГУ, но что-то сильно сомневаюсь...», - сказал он.



Возникла дискуссия и по поводу того, какой голос приятнее слышать – мужской или женский. Советник главы Бурятии по экономическим вопросам Алдар Бадмаев написал: «Женские голоса приятнее. Помню в питерском метро озвучка была мужским голосом, а в московском – женским, и как-то московское метро субъективно казалось получше», на что пресс-секретарь МУП «Управление трамвая» ответила, что голос противоположного пола для любого человека слышать приятнее.

