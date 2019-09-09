Михаила Пирогова отметили за вклад в культуру Красноярского края

Минкультуры Красноярского края вручило оперному певцу грамоту



Солист Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, бывший солист Бурятского театра оперы и балета Михаил Пирогов награжден почётной грамотой министерства культуры Красноярского края за высокий профессионализм и личный вклад в развитие региона. Этой новостью певец поделился на своей странице в Facebook. Награждение было приурочено к открытию 42-го театрального сезона в Красноярском театре оперы и балета.



Михаил Пирогов — заслуженный артист Республики Бурятия, лауреат многочисленных международных конкурсов — в том числе обладатель специальных призов «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса» и «За лучшее исполнение арии из оперы Джузеппе Верди» международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При-2018».



Пирогов станет одним из специально приглашённых солистов, которые выступят на фестивале оперы имени Лхасарана Линховоина в Улан-Удэ.



17 сентября Михаил Пирогов вместе с солисткой Мариинского театра Юлией Маточкиной и народным артистом Бурятии Мунхзулом Намхай исполнят главные партии в опере Бизе «Кармен», а 19 сентября тенор исполнит партию короля Густава в опере Джузеппе Верди «Бал-маскарад». Его основными партнёрами по сцене станут солистка Бурятского театра оперы и балета Самбуу Батчимэг и солист Мариинского театра Владислав Сулимский, считающийся одним из лучших исполнителей вердиевских партий в мире.



В программу фестиваля также войдёт опера «Риголетто» с Ариунбаатаром Ганбаатаром, Гомбо-Очиром Бямбажав и Венерой Протасовой, опера «Тоска» с Аюной Базаргуруевой и Саввой Хастаевым и гала-концерт с участием солистов оперы, хора и оркестра. Руководить оркестром будут четыре дирижёра — Виталий Шевелев, Валерий Волчанецкий, Георгий Албегов (Санкт-Петербург) и Чия Амос (Сингапур — Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра.





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