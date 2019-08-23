В парке «Юбилейный» состоится фестиваль ансамблей танца
7 сентября в Улан-Удэ пройдёт фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная капель». В парке культуры и отдыха «Юбилейный» лучшие ансамбли города порадуют своим творчеством жителей и гостей столицы Бурятии
«Танцевальная капель» – это уникальное и радостное культурное событие. Это не просто фестиваль хореографических ансамблей – это незабываемый праздник танцевального искусства. Программа будет одинаково интересна и детям, и взрослым.
Фестиваль дополнит череду мероприятий, проводимых в честь празднования Дня города Улан-Удэ. Также в этот день в парке состоится семейная праздничная программа «Большой праздник для маленьких горожан», сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.
«Танцевальная капель» соберёт в Улан-Удэ хореографические коллективы
Общество, Фото:
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