 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Августа

22 Августа

Популярное

«Танцевальная капель» соберёт в Улан-Удэ хореографические коллективы

«Танцевальная капель» соберёт в Улан-Удэ хореографические коллективы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В парке «Юбилейный» состоится фестиваль ансамблей танца

7 сентября в Улан-Удэ пройдёт фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная капель». В парке культуры и отдыха «Юбилейный» лучшие ансамбли города порадуют своим творчеством жителей и гостей столицы Бурятии

«Танцевальная капель» – это уникальное и радостное культурное событие. Это не просто фестиваль хореографических ансамблей – это незабываемый праздник танцевального искусства. Программа будет одинаково интересна и детям, и взрослым.

Фестиваль дополнит череду мероприятий, проводимых в честь празднования Дня города Улан-Удэ. Также в этот день в парке состоится семейная праздничная программа «Большой праздник для маленьких горожан», сообщает пресс-служба городской дирекции по паркам культуры и отдыха.
афиша Праздники Улан-Удэ день города дети фестиваль хореография
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье начинается новый концертно-зрелищный сезон
В Забайкалье начинается новый концертно-зрелищный сезон
Общество, 23.08.2019
Учреждения культуры края подготовили для зрителей ряд премьер
Иркутская область отметила День российского флага
Иркутская область отметила День российского флага
Общество, 23.08.2019
В городах и сёлах региона прошли праздничные шествия, митинги и акции
В Чите состоится молодёжный «МузФест»
В Чите состоится молодёжный «МузФест»
Общество, 23.08.2019
На фестивале выступят 14 коллективов и 3 исполнителя
Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира
Иркутские арбалетчики выиграли 5 медалей на чемпионате и первенстве мира
Общество, 23.08.2019
Благодаря приангарцам российская сборная заняла первое общекомандное место
В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки
В выходные Улан-Удэ ждёт ночь электронной музыки
Общество, 23.08.2019
На ночной фестиваль «PROexperience» приедут ди-джеи из Гонконга и Москвы
Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх
Легкоатлеты и лучники Бурятии успешно выступили на Детских играх
Общество, 23.08.2019
В Забайкалье завершились международные детские спортивные игры
В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
В бурятском музее весь день будут показывать фильмы
Общество, 23.08.2019
Две ленты, которые будут показывать в учреждении, посвящены творчеству Рене Магритта
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Малышам в Бурятии рассказали о лесных животных
Общество, 23.08.2019
Детей Турунтаевского центра развития ребёнка посетили лесники Прибайкальского лесхоза
Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники
Колонию-поселение в Улан-Удэ проверили общественники
Общество, 23.08.2019
Члены общественной наблюдательной комиссии и представители общественного совета проверили условия отбывания наказания осуждённых
В Байкальском заповеднике фотоловушка сняла косулю
В Байкальском заповеднике фотоловушка сняла косулю
Общество, 23.08.2019
«Красотка попала в кадр нашей фотоловушки», - пишут сотрудники
В Бурятии устраивают «Безопасные каникулы»
В Бурятии устраивают «Безопасные каникулы»
Общество, 23.08.2019
В Бичурском районе сотрудники ГИБДД и специалисты районной библиотеки провели акцию «Безопасные каникулы»
В Бурятии с воздуха сняли мужской монастырь
В Бурятии с воздуха сняли мужской монастырь
Общество, 23.08.2019
Мужской монастырь находится в Прибайкальском районе
Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»
Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»
Общество, 23.08.2019
В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Санкт-Петербурга
В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»
В Улан-Удэ открылся турнир по настольному теннису «Кубок горсовета»
Общество, 23.08.2019
На состязания съехались более 200 участников из районов Бурятии, регионов России, Монголии и Китая
В Бурятии проверяют школьные автобусы
В Бурятии проверяют школьные автобусы
Общество, 23.08.2019
В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД в Северо-Байкальском районе проверили школьные автобусы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^