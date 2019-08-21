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В Иркутской области из «тёщиного языка» создадут трассу для спортсменов

В Иркутской области из «тёщиного языка» создадут трассу для спортсменов
Общество,  Фото:pixabay.com
Эта станет возможным благодаря строительству новой дороги в обход опасного участка

Администрация Шелеховского района Иркутской области собирается сделать из участка федеральной трассы трассу для спортсменов. В данный момент она ведёт переговоры о передаче этого участка в собственность района.

Сейчас на участке федеральной трассы Р258 «Байкал» с 47 по 55 км строится новая автомобильная дорога в обход так называемого «тёщиного языка». Этот участок начали строить ещё в феврале 2018 года, работы планируют закончить к сентябрю 2020 года. Новая автомобильная дорога будет 2-й технической категории с пропускной способностью больше шести тысяч автомобилей в сутки. Чтобы срезать «тёщин язык», было сделано около 200 взрывов и разработано почти два млн. кубометров земли. Участок сократится почти на три километра. Главная задача – снизить аварийность этого отрезка дороги.

Как пояснил начальник отдела капитального строительства упрдор «Прибайкалье» Сергей Кокоуров, для этого будут уменьшены продольные уклоны с 90 до 40 промилле, увеличены радиусы поворота со ста до тысячи метров, построена третья полоса на подъём для увеличения пропускной способности, а также сделаны две площадки для отдыха водителей. Рабочими уже проложено несколько слоёв дорожной «одежды».

Исполняющий обязанности мэра Шелеховского района Сергей Краснов обсудил с представителями упрдора проект дальнейшего развития отрезка автомобильной дороги, где расположен «тёщин язык». Администрация района уже направила обращение с просьбой о передаче этого участка в собственность района. В планах – создать здесь трассу для тренировок горнолыжников, велосипедистов и других спортсменов.

- Ведём переговоры о том, на каких условиях можем поменять статус дороги с федеральной на региональную, а также ищем инвесторов, которых заинтересует подобная идея, – рассказывает Сергей Краснов. – Этот участок перспективный: находится за чертой города, но в то же время недалеко от него. Плюсом ко всему для жителей Подкаменского и Шаманского сельских поселений будут созданы дополнительные рабочие места.

Кроме того, в перспективе планируется строительство участка дороги с 26 по 47 км, который будет идти в обход Чистых Ключей.

Также нуждается в техническом оснащении один из самых аварийных участков района – пересечение федеральной трассы с автомобильной дорогой Баклаши – Введенщина. С весны этого года ведутся переговоры с упрдор «Прибайкалье» о необходимости установки здесь освещения, шумовых полос и камер фиксации нарушений скоростного режима, что в значительной степени повысит безопасность дорожного движения на перекрёстке. Кстати, в этом году в районе впервые сформировали дорожный фонд, деньги которого пойдут на ремонт межпоселенческих дорог, таких как Большой Луг – Рассоха, Шаманка – Куйтун и дорог, которые ведут к садоводствам.

В прошлом году на баланс района поставлено шесть дорог общей протяженностью 20 км, а в этом году – ещё 28 км. В планах администрации района – войти в областные и федеральные программы по их ремонту. Уже подготовлен проект строительства дороги до Широкой пади. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района.
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