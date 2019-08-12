Она продиктовала мошенникам номер карты и код из смс-сообщения
В полицию в Иркутске обратилась 68-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.
Выяснилось, что за два часа до обращения, пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка и пояснила, что заявительнице начислены 6 тысяч бонусов. Но для их получения необходимо назвать номер карты и коды из смс-сообщений, что пожилая женщина и сделала.
После этого лже-работница банка прервала разговор, а потерпевшей стали приходить уведомления о списании денег. Таким образом, мошенники украли у пенсионерки 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске пенсионерка лишилась денег, пытаясь получить кешбек-бонусы
Общество, Фото:
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