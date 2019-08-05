Улан-удэнец воровал детские книжки в «Полиноме»





Тогда мужчина решил взять книжку поменьше – «Лучшие рассказы для детей» Самуила Маршака. Её он спрятал за пазуху и вышел из магазина, после быстрого прочтения продал прохожему за 200 рублей.



На следующий день всё же решился украсть приглянувшуюся накануне энциклопедию. Её он также спрятал за пахузу и быстро вышел, на третий день пришёл, чтобы купить игру Нарды, однако продавцы уже заподозрили неладное и просмотрели камеры видеонаблюдения за прошедшие дни, а увидев снова мужчину, вызвали охрану.



- Таким образом, мужчина причинил ущерб магазину на общую сумму 1058 рублей. Вину в совершении преступления по ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение чужого имущества» признал, в содеянном раскаялся, от представителя магазина поступило ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, так как ущерб мужчина возместил и извинился. Суд прекратил дело, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Зинаида Цыбенова.

В мае 50-летний неработающий мужчина зашёл в магазин «Полином» в Улан-Удэ, там взял «Большую энциклопедию для маленьких» и стал читать. Книга ему понравилась и он решил её украсть, но сделать это незаметно не получилось.