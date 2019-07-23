Церемония открытия состоится уже сегодня
Столица Бурятии принимает два крупных российских соревнования по стрельбе из лука. С 23 по 26 июля на Центральном стадионе соберутся участники всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Стрелы Байкала». В турнире примут участие 247 лучников из 8 регионов России в дисциплинах классический и блочный лук.
Церемония открытия состоится сегодня, 23 июля, в 19:00. Квалификационные раунды у мужчин и женщин пройдут 24 и 25 июля. Финалы в личном и командном первенстве 26 июля.
С 26 по 31 июля также на Центральном стадионе Республики Бурятия состоится кубок России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Заявки для участия в соревнованиях подали спортсмены из 13 регионов страны. Бурятию представят 11 спортсменов Республиканской спортивно-адаптивной школы, среди которых лидеры основного состава сборной России.
Официальное открытие соревнований пройдёт 27 июля в 12:30. Личные и командные финалы, награждение победителей, закрытие соревнований состоятся 30 июля с 10:00. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.
Улан-Удэ принимает всероссийские соревнования и кубок РФ по стрельбе из лука
Общество, Фото:
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