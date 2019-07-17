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В Улан-Удэ семью, которая не платила ипотеку, выселили по суду

В Улан-Удэ семью, которая не платила ипотеку, выселили по суду
Общество, 
Новая покупательница квартиры выселила семью через суд

В суд обратилась улан-удэнка с исковым заявлением о выселении из своей квартиры другой семьи. Живущая здесь семья добровольно из жилого помещения не выселяется.

Выяснилось, что ответчица заключила ипотечный кредитный договор с банком, приобрела жилое помещение, которое стало предметом залога, и не смогла исполнять обязательства.

На квартиру по иску банка обращено взыскание решением суда в декабре 2015 года. После признания повторных торгов несостоявшимися, банк зарегистрировал право собственности на квартиру, после чего продал её по истцу.

- Судебная коллегия отклонила доводы жалобы ответчицы, поскольку банк, будучи собственником недвижимого имущества, реализовал квартиру на основании договора купли-продажи, заключённого с истцом. Указанный договор не оспорен, в установленном порядке недействительным не признан, а потому требования истца обоснованно были удовлетворены районным судом, - сообщила пресс-служба Верховного суда Бурятии.
суд ипотека
 
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