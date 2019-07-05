Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании получили 61 человек
В Улан-Удэ для выпускников школы при исправительной колонии №8 прошёл выпускной вечер. Всего аттестаты об основном общем образовании получили 17 осуждённых и о среднем общем образовании – 44.
С напутственными словами к выпускникам обратились директор школы Лариса Шулунова, заместитель начальника учреждения Евгений Чукланов и учителя школы.
В свою очередь осуждённые выразили слова благодарности всем педагогам школы, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ у осуждённых прошёл выпускной вечер
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