В Улан-Удэ у осуждённых прошёл выпускной вечер

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании получили 61 человек



В Улан-Удэ для выпускников школы при исправительной колонии №8 прошёл выпускной вечер. Всего аттестаты об основном общем образовании получили 17 осуждённых и о среднем общем образовании – 44.



С напутственными словами к выпускникам обратились директор школы Лариса Шулунова, заместитель начальника учреждения Евгений Чукланов и учителя школы.



В свою очередь осуждённые выразили слова благодарности всем педагогам школы, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.





