В Улан-Удэ показали тренировки юных гимнастов: видео

Видео опубликовала спортшкола №3
Тренировочный процесс спортивных гимнастов показала спортивная школа №3 Улан-Удэ.
- Набор детей: девочки с 5 лет, мальчики с 6 лет, - прокомментировали в спортшколе.
- Нормально, особенно кольца мне понравились! Очень сложный снаряд, это как баттерфляй в плавании, освоишь, пойдешь дальше, нет, и суда нет, а так хорошо!!! – прокомментировал один из пользователей.
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