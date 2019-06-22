В Улан-Удэ показали тренировки юных гимнастов: видео



- Набор детей: девочки с 5 лет, мальчики с 6 лет, - прокомментировали в спортшколе.













- Нормально, особенно кольца мне понравились! Очень сложный снаряд, это как баттерфляй в плавании, освоишь, пойдешь дальше, нет, и суда нет, а так хорошо!!! – прокомментировал один из пользователей.



Тренировочный процесс спортивных гимнастов показала спортивная школа №3 Улан-Удэ.