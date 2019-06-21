В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне обсудили создание нашумевшего парка «Патриот». Было решено, что взамен парка «Юбилейный» его построят на острове Комсомольский.В обсуждении будущего патриотического городка приняли участие представители общественных и молодёжных организаций, руководители патриотических клубов, студенты, школьники и ветераны.- Создание парка рассматривалось на разных площадках. В итоге остановились на варианте острова Комсомольский. На данный момент там находится база активного отдыха «Лидер». Сейчас там действуют гоночная трасса и верёвочный парк, можно прокатиться на квадроциклах, работает пейнтбол, - отметил руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Бурятии Елена Бороева.Однако сроки строительства и место размещения парка пока не утверждены.- Сегодня мы провели открытые обсуждения, записали все предложения. Всю информацию мы доведём до руководства 36 армии, до администрации города Улан-Удэ, но вопрос пока ещё открытый, - отметила и.о. начальника управления по делам молодёжи администрации города Людмила Гармаева.Общая площадь парка составит 1235 гектаров. В проект парка входит несколько зон: выставка образцов военной техники и площадка показа вооружения и экипировки военнослужащих, интерактивный лазерный тир, трасса «Гонка героев», волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки. Отдельное место отводится для площадки под показательные выступления и комплекс «Партизанская деревня», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Как сообщал «Байкал-Daily», 15 мая стало известно о строительстве патриотического парка. Его собирались воздвигнуть в парке «Юбилейный». На следующий день после объявления развернулась стройка. В парк зашли военные с техникой. Были кучи песка, бетонные плиты, демонтирована площадка для выгула собак.Поскольку не было обсуждения проекта, местные жители практически не знали, что будет строиться. Люди стали возмущаться и писать об этом гневные посты в социальных сетях.«Людям нужен обычный парк для прогулок, а не военный полигон!!!» - одной из первых написала нынешний замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.Её активно поддержала журналист Евгения Балтатарова. Она съездила в парк и увидела всё происходящее. Евгению настолько это возмутило, что она решила организовать митинг против строительства.Как раз в это же время шли волнения в Екатеринбурге. Там местные жители боролись за сквер. Скандал вышел на федеральный уровень. Улан-удэнцы решили по примеру екатеринбуржцев отстоять парк.Но митинг отменили, когда и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил вместе с общественностью выбрать место для военного парка.Среди возможных площадок для военного парка называлась также территория на проспекте Автомобилистов возле торговой базы «Фортуна».