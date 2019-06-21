21 Июня

20 Июня

Популярное

В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке

В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне обсудили создание нашумевшего парка «Патриот». Было решено, что взамен парка «Юбилейный» его построят на острове Комсомольский.

В обсуждении будущего патриотического городка приняли участие представители общественных и молодёжных организаций, руководители патриотических клубов, студенты, школьники и ветераны.

- Создание парка рассматривалось на разных площадках. В итоге остановились на варианте острова Комсомольский. На данный момент там находится база активного отдыха «Лидер». Сейчас там действуют гоночная трасса и верёвочный парк, можно прокатиться на квадроциклах, работает пейнтбол, - отметил руководитель всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Бурятии Елена Бороева.

Однако сроки строительства и место размещения парка пока не утверждены.

- Сегодня мы провели открытые обсуждения, записали все предложения. Всю информацию мы доведём до руководства 36 армии, до администрации города Улан-Удэ, но вопрос пока ещё открытый, - отметила и.о. начальника управления по делам молодёжи администрации города Людмила Гармаева.

Общая площадь парка составит 1235 гектаров. В проект парка входит несколько зон: выставка образцов военной техники и площадка показа вооружения и экипировки военнослужащих, интерактивный лазерный тир, трасса «Гонка героев», волейбольные, футбольные и баскетбольные площадки. Отдельное место отводится для площадки под показательные выступления и комплекс «Партизанская деревня», сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Почему парк стал скандальным

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 мая стало известно о строительстве патриотического парка. Его собирались воздвигнуть в парке «Юбилейный». На следующий день после объявления развернулась стройка. В парк зашли военные с техникой. Были кучи песка, бетонные плиты, демонтирована площадка для выгула собак.

Поскольку не было обсуждения проекта, местные жители практически не знали, что будет строиться. Люди стали возмущаться и писать об этом гневные посты в социальных сетях.

«Людям нужен обычный парк для прогулок, а не военный полигон!!!» - одной из первых написала нынешний замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Её активно поддержала журналист Евгения Балтатарова. Она съездила в парк и увидела всё происходящее. Евгению настолько это возмутило, что она решила организовать митинг против строительства.

Как раз в это же время шли волнения в Екатеринбурге. Там местные жители боролись за сквер. Скандал вышел на федеральный уровень. Улан-удэнцы решили по примеру екатеринбуржцев отстоять парк.

Но митинг отменили, когда и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков предложил вместе с общественностью выбрать место для военного парка.

Среди возможных площадок для военного парка называлась также территория на проспекте Автомобилистов возле торговой базы «Фортуна».

Читайте также:

В Улан-Удэ выбрали место для патриотического парка

Улан-удэнцы выступают против партизанской деревни в парке

Прокуратура проверит строительство милитари-парка в Улан-Удэ

В Улан-Удэ партизанскую деревню перенесут из парка


патриотическое воспитание патриотический парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец научат правильному ёхору
Улан-удэнец научат правильному ёхору
Общество, 21.06.2019
Театр танца «Байкал» проведёт мастер-класс в парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
В Улан-Удэ рассказали, что будет в патриотическом парке
Общество, 21.06.2019
Площадь парка «Патриот», которому нашли новое место, будет 1,2 га
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
В детском лагере в Улан-Удэ провели «Квест безопасности»
Общество, 21.06.2019
Ребятам вручили световозвращающие элементы
В Бурятии открывается сезон на Щучьем озере
В Бурятии открывается сезон на Щучьем озере
Общество, 21.06.2019
Праздничное открытие сезона на «Щучке» пройдёт в эти выходные
В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч
В Бурятии за шесть лет число многодетных семей выросло с 10 до 23 тысяч
Общество, 21.06.2019
На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 20 июня был поднят вопрос о поддержке рождаемости, федеральных и региональных программах помощи семьям, а также экономических мерах поддержки многодетных семей.
В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия
В Росгвардии по Бурятии подвели итоги полугодия
Общество, 21.06.2019
Сегодня в управлении Росгвардии по Бурятии подвели итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2019 года и провели учебно-методические сборы
Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Иркутский футболист покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Общество, 21.06.2019
Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир» объявил об уходе из клуба российского защитника, уроженца Иркутской области  Фёдора Кудряшова
В Бурятии детей возят в лесхозы
В Бурятии детей возят в лесхозы
Общество, 21.06.2019
Лесники приезжают к детям в лагерь с лесопожарным оборудованием и проводят экскурсии по лесхозам
Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам
Жители Бурятии смогут проходить диспансеризацию по субботам
Общество, 21.06.2019
Это стало возможным благодаря новому порядку прохождения диспансеризации
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Общество, 21.06.2019
В администрации города ответили на критику из соцсетей
«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»
«Красивое и захватывающее шоу»: В Улан-Удэ представили «Сказку странствий»
Общество, 21.06.2019
Показ самого дорогого спектакля Русского драмтеатра пройдёт 21 и 22 июня
На байкальских нерп установят радиомаяки
На байкальских нерп установят радиомаяки
Общество, 21.06.2019
Учёные хотят отследить пути миграции
Полицейские Бурятии будут следить за выпускниками
Полицейские Бурятии будут следить за выпускниками
Общество, 21.06.2019
Выпускные вечера проводятся с 20 июня по 5 июля

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^