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В Улан-Удэ выбрали место для патриотического парка

В Улан-Удэ выбрали место для патриотического парка
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Накануне состоялось обсуждение проекта

20 июня в администрации Советского района Улан-Удэ обсудили создание парка «Патриот».

- Представители общественных и молодёжных организаций, руководители патриотических клубов, студенты, школьники и ветераны обсудили необходимость и перспективы создания патриотического городка, - сообщает управление по информационной политике.

Площадкой для военно-патриотического проекта станет остров Комсомольский.

Как сообщал «Байкал-Daily», изначально партизанскую деревню планировали возвести в парке «Юбилейный». 15 мая было объявлено о строительстве, и уже на следующий день начались подготовительные работы. Была снесена площадка для выгула собак, появились горы песка и бетонные плиты.

Местные жители возмутились и даже собирались выйти на митинг. Об этом также сообщили несколько федеральных СМИ. Приняв во внимание волну негодования и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков предложил вместе с общественностью решить, где строить патриотический центр. После этого инициатор митинга, журналист Евгения Балтатарова, заявила, что митинг проводиться не будет
парки отдыха
 
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