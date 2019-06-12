Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днём России

Он пожелал мира, согласия и новых достижений



И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей с Днём России. В поздравлении говорится:



«Дорогие улан-удэнцы!



Искренне поздравляю вас с Днем России – главным государственным праздником страны!



День России даёт нам повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что сделано, и что нам вместе ещё предстоит сделать для укрепления и развития России, Бурятии, родного Улан-Удэ.



Стремление каждого из нас на своём месте прикладывать усилия для успешного решения поставленных задач — залог благополучия и процветания каждого города, каждого региона. Наши достижения укрепляют авторитет России и создают завтрашний день. Пусть он будет наполнен позитивными переменами и хорошими новостями и станет очередным шагом вперёд к современной, комфортной, благополучной жизни.



Я желаю всем жителям нашей страны мира и согласия, новых достижений и успехов. Процветания, счастья и добра!»



