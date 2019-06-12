Он пожелал мира, согласия и новых достижений
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил жителей с Днём России. В поздравлении говорится:
«Дорогие улан-удэнцы!
Искренне поздравляю вас с Днем России – главным государственным праздником страны!
День России даёт нам повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что сделано, и что нам вместе ещё предстоит сделать для укрепления и развития России, Бурятии, родного Улан-Удэ.
Стремление каждого из нас на своём месте прикладывать усилия для успешного решения поставленных задач — залог благополучия и процветания каждого города, каждого региона. Наши достижения укрепляют авторитет России и создают завтрашний день. Пусть он будет наполнен позитивными переменами и хорошими новостями и станет очередным шагом вперёд к современной, комфортной, благополучной жизни.
Я желаю всем жителям нашей страны мира и согласия, новых достижений и успехов. Процветания, счастья и добра!»
Игорь Шутенков поздравил улан-удэнцев с Днём России
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