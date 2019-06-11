Вдова Валентина Распутина привезёт новые экспонаты в иркутский музей

Музей Валентина Распутина в Иркутске продолжает собирать материалы, связанные с жизнью и творчеством сибирского писателя



В июне новыми материалами будет дополнен раздел «Творчество» постоянной экспозиции музея. В Иркутск приедут вторая жена Валентина Распутина Ольга Лосева и доцент кафедры дизайна и креатива Московского финансово-промышленного университета «Синергия», одна из создателей музея Александра Солженицына в Кисловодске Ольга Данильченко.



Они привезут материалы из фондов Валентина Распутина в Москве, музея МХАТа и отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Это цифровые копии фотографий и рукописей писателя. В экспозицию также добавят материалы, отображающие процесс создания писателем произведений «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана». Кроме того, будут использованы фотоматериалы московских и иркутских театральных постановок по произведениям писателя.



Музей Валентина Распутина открыли 15 марта 2017 года в день 80-летия со дня рождения писателя. Мемориальная коллекция сложилась благодаря сыну мастера Сергею Распутину и второй жене писателя Ольге Лосевой. Они передали в музей уникальные экспонаты. Ольга Лосева – доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.



Работы в музее будут проводиться в течение двух недель. С обновлённой экспозицией иркутяне смогут ознакомиться уже 21 июня, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



