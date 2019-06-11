Музей Валентина Распутина в Иркутске продолжает собирать материалы, связанные с жизнью и творчеством сибирского писателя
В июне новыми материалами будет дополнен раздел «Творчество» постоянной экспозиции музея. В Иркутск приедут вторая жена Валентина Распутина Ольга Лосева и доцент кафедры дизайна и креатива Московского финансово-промышленного университета «Синергия», одна из создателей музея Александра Солженицына в Кисловодске Ольга Данильченко.
Они привезут материалы из фондов Валентина Распутина в Москве, музея МХАТа и отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Это цифровые копии фотографий и рукописей писателя. В экспозицию также добавят материалы, отображающие процесс создания писателем произведений «Деньги для Марии», «Последний срок», «Живи и помни», «Пожар», «Дочь Ивана, мать Ивана». Кроме того, будут использованы фотоматериалы московских и иркутских театральных постановок по произведениям писателя.
Музей Валентина Распутина открыли 15 марта 2017 года в день 80-летия со дня рождения писателя. Мемориальная коллекция сложилась благодаря сыну мастера Сергею Распутину и второй жене писателя Ольге Лосевой. Они передали в музей уникальные экспонаты. Ольга Лосева – доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.
Работы в музее будут проводиться в течение двух недель. С обновлённой экспозицией иркутяне смогут ознакомиться уже 21 июня, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Вдова Валентина Распутина привезёт новые экспонаты в иркутский музей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии назвали места, где купаться опасно
Сотни волонтёров выстроятся в колонны и пронесут по улицам 50-метровое полотно российского триколора
В них участвуют 350 человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В числе совершивших восхождение на Эльбрус – два заведующих отделениями
Музей Валентина Распутина в Иркутске продолжает собирать материалы, связанные с жизнью и творчеством сибирского писателя
Рейтинг возглавил Селигер
Традиционно в преддверии важных государственных праздников, памятных дат в музее истории управления Росгвардии проходят экскурсии для школьников, студентов ВУЗов и ССУЗов
По легенде, четыре человека оказались отрезаны от путей эвакуации
Главе Бурятии отчитались о ситуации с лесными пожарами в республике
Президента международной федерации тхэквондо Пола Вайлера пригласили в Бурятию
В дело вмешалась прокуратура
Он выхватил из его рук все сбережения
Аферисты просят перевести деньги на счёт
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 июня по республике местами небольшие, возможны грозы
Общество, 10.06.2019
Лучшие в республике отправятся на финал в Москву