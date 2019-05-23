В Улан-Удэ с 8 по 31 мая проходит фестиваль «АрхивFEST/Бурятия»
Государственный архив Бурятии в рамках Архивного фестиваля «АрхивFEST/Бурятия» 20 мая в театре оперы и балета открыл выставку. Она приурочена 80-летию Бурятского театра оперы и балета и Году театра в России.
На презентации выставки архивисты рассказали о становлении театра оперы и балета, о важных вехах в истории театра, о гастрольной деятельности театра за пределами России, о выдающихся артистах театра.
На выставке представлены уникальные документы Государственного архива Республики Бурятия за 1939-2019 гг.: постановление Совнаркома БМАССР о реорганизации Государственного бурят-монгольского драматического театра в Государственный бурят-монгольский музыкально-драматический театр (20 декабря 1939 г.), Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении театра орденом Ленина (31 октября 1940 г.), сведения о помощи театра фронту в годы Великой Отечественной войны (1942 г.), справка начальника Управления по делам искусств при Совете Министров БМАССР о ходе строительства нового здания театра (27 августа 1952 г.), фотографии народных артистов СССР Лхасарана Линховоина, Кима Базарсадаева, Дугаржапа Дашиева, Галины Шойдагбаевой, Ларисы Сахьяновой, а также других именитых артистов.
На открытии выставки присутствовали студенты Восточно-Сибирского института культуры, архивисты, посетители театра – всего около 70 человек, сообщили в Государственном архиве Бурятии.
В оперном театре в Улан-Удэ открылась выставка Государственного архива
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