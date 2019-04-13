Акция прошла в Тарбагатайском районе
В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД, юные инспекторы движения и члены добровольных народных дружин провели акцию «Жизнь важнее скорости!». Местом проведения мероприятия стал участок федеральной автодороги Р-258 «Байкал», сообщает УГИБДД по Бурятии.
Чтобы привлечь внимание автомобилистов, школьники надели яркие жилеты и нарисовали красочный плакат. На нём они изобразили дорожные знаки с ограничением скорости и написали, к чему приводит пренебрежение правилами дорожного движения.
Во время бесед с водителями автоинспекторы и дружинники рассказывали, как неправильно выбранная скорость может стать причиной ДТП. Особое внимание было уделено водителям грузового транспорта, ведь с начала года на федеральной автодороге вблизи села Тарбагатай зарегистрировано два ДТП с их участием.
Всем участникам акции ЮИДовцы и дружинники вручили листовки с рекомендациями по безопасному вождению и пожелали безопасных дорог.
На федеральной трассе в Бурятии провели акцию «Жизнь важнее скорости!»
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