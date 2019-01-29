В улан-удэнской колонии прошёл вечер бардовской песни

Артисты исполнили песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы



В исправительной колонии № 7 состоялся вечер бардовской песни, посвящённый дню рождения Владимира Высоцкого.



Перед осуждёнными женщинами выступили гости – руководители клуба гитарной песни «Оранжевый кот» Юрий и Мария Кобычевы. Они исполнили песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы.



Осуждённые женщины, в свою очередь, подготовили для гостей ответные выступления и тоже исполнили песни под гитару, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

