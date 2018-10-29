Улан-удэнцы скажут «Нет наркотикам!» с помощью селфи

Акция состоится на «Арбате»



30 октября в 14:00 на пешеходной части улицы Ленина в Улан-Удэ состоится молодёжная селфи-акция «Нет наркотикам!». Акция пройдёт в рамках месячника по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди молодёжи, сообщает управление по информационной политике города.



Активисты молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском совете депутатов, профкома студентов БГУ, совета студенческих самоуправлений Бурятии в режиме онлайн будут размещать фотографии, сделанные с горожанами, в социальные сети с хэштегами #нет_наркотикам, #СТОП_наркотик, #здороваямолодежь_будущееРоссии.



