Боксёры Бурятии победили в пяти боях на чемпионате России



В Якутске завершился третий соревновательный день чемпионата России по боксу среди мужчин. И третий день состязаний принёс Бурятии победы в пяти боях, проведённых спортсменами.



Сборная республики представлена на чемпионате пятью боксёрами в 4-х весовых категориях. В утренней сессии первую победу сборной принёс Николай Харанахоев. В весе до 49 кг Николай одолел хозяина ринга Яна Максимова.



Следом победы практически одновременно одержали Батор Сагалуев и Тамир Галанов.



На ринге «А» Батор Сагалуев выиграл бой с Аминтазой Бекишевым из Дагестана (в весе до 49 кг). Тамир Галанов одержал победу над Ахмедом Иматшоевым (Москва) на ринге «Б» (в весе до 52 кг).



Также в дневной части выступил Георгий Кушиташвили (весовая категория - до 81 кг), он выиграл бой с представителем Свердловской области Сергеем Разницыным.



В вечерней сессии в весовой категории до 60 кг Радна Цыбиков одержал победу над Шамилем Аскеровым (Москва), сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

