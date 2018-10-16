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Боксёры Бурятии победили в пяти боях на чемпионате России

Боксёры Бурятии победили в пяти боях на чемпионате России
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования поехали 5 спортсменов
 
В Якутске завершился третий соревновательный день чемпионата России по боксу среди мужчин. И третий день состязаний принёс Бурятии победы в пяти боях, проведённых спортсменами.

Сборная республики представлена на чемпионате пятью боксёрами в 4-х весовых категориях. В утренней сессии первую победу сборной принёс Николай Харанахоев. В весе до 49 кг Николай одолел хозяина ринга Яна Максимова.

Следом победы практически одновременно одержали Батор Сагалуев и Тамир Галанов.

На ринге «А» Батор Сагалуев выиграл бой с Аминтазой Бекишевым из Дагестана (в весе до 49 кг). Тамир Галанов одержал победу над Ахмедом Иматшоевым (Москва) на ринге «Б» (в весе до 52 кг).

Также в дневной части выступил Георгий Кушиташвили (весовая категория - до 81 кг), он выиграл бой с представителем Свердловской области Сергеем Разницыным.

В вечерней сессии в весовой категории до 60 кг Радна Цыбиков одержал победу над Шамилем Аскеровым (Москва), сообщает пресс-служба минспорта Бурятии. 
бокс
 
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