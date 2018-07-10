В Улан-Удэ пройдёт фестиваль Typomania

Вход на выставку будет бесплатный



В галерее искусств народов Азии 12 июля в 19:00 состоится открытие международной выставки плакатов «WEST-EAST-POST» в рамках фестиваля «Типомания-2018» в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Typomania с 2012 года традиционно проходит в Москве. На нём ежегодно российские и иностранные дизайнеры делятся своим опытом и рассказывают о шрифтовой культуре и графическом дизайне. Однако в этом году фестиваль расширил свои границы и нынче пройдёт в Улан-Удэ, сообщили организаторы проекта.





На открытии выставки будут известные монгольские каллиграфы. Они покажут методы своей работы прямо в выставочном пространстве Галереи. Посетители выставки также увидят лучшие работы престижного конкурса типографических видеороликов, проходившего в преддверии московского фестиваля Typomania.



Кроме плакатов акции «Восток-Запад», в экспозиции выставки представит свои работы традиционных бурят-монгольских каллиграфов Центр каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг / Небесное письмо». Таким образом, Восток и Запад, плакат и каллиграфия, сойдутся ещё раз и уже на бурятской земле.



Открыть для себя мир современного плакатного дизайна, поразмышлять на тему востока и запада могут все желающие.



С 12 июля по 27 сентября вход на выставку свободный и бесплатный, а в сентябре в Улан-Удэ пройдут мероприятия фестиваля «Типомания-2018» с приглашёнными дизайнерами из Москвы и каллиграфами из Монголии.

