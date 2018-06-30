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Итальянцы угадывали, находится ли Байкал в России (видео)

Итальянцы угадывали, находится ли Байкал в России (видео)
Общество, 
Популярный YouTube-канал про эмоциональных итальянцев, пробующих еду из России, опубликовал новое видео. Оно будет особенно интересно жителям Бурятии

На YouTube-канал «Итальянцы by Kuzno Productions» подписаны почти полмиллиона человек. Каждое видео с весёлыми и эмоциональными итальянцами (у многих уже есть свои фанаты в России) собирает в среднем по миллиону просмотров, зачастую становится вирусным и неизбежно попадает в тренды YouTube. Секрет успеха прост – умелый монтаж и неподдельные эмоции итальянцев, которые знакомятся с русской кухней, пытаются угадать значение народных поговорок, учатся лечиться подорожником или гадают, для чего нужен кипятильник. Название канала Kuzno переводится с итальянского «вкусно»: всё-таки основную популярность создатели набрали на роликах, вроде «Итальянцы пробуют русские закуски под водку» или «Итальянцы пробуют русские заготовки на зиму».

Накануне появилось очередное видео «Итальянцы угадывают: Россия или нет». «Сегодня не будет пыток с едой, будем пытать географией», - рассказали героям авторы видео. Итальянцам показали фотографии достопримечательностей и предложили угадать, сделан ли снимок в России.





Первым стало фото ледового Байкала на закате. Его показали шести постоянным героям канала.

- Как по мне, это Скандинавия, - тут же заявила одна из них.

Согласился с тем, что это не Россия, и итальянец Андреа. На предположение своего друга, что снимок был сделан в Сибири, он сказал: «При чём тут Сибирь? Это Северный полюс».

- Это что-то большое, изолированное. В России много таких просторов, - возразил ему итальянец Роберто.

После обсуждения мужчины верно догадались, что на фото – озеро. Отвечая на вопрос, как называется озеро, Роберто рассмешил оператора и ведущего, назвав его «Владивосток».

А вот итальянец Стефано, появлявшийся во многих роликах Kuzno удивил, без подсказок назвав, что это озеро Байкал. «Ты даже название запомнил!» - поразилась его подруга.

- У меня есть фанаты из этих мест. Они мне фото Байкала присылали, - признался Стефано.

Также итальянцы отметили, что место очень красиво и признались: с удовольствием бы здесь побывали.

Помимо Байкала, герои показали снимки Эрмитажа («С ним даже Лувр не стоял!», голубой лагуны Исландии («Это явно не Россия», - решили итальянцы), мечеть Кул-Шариф в Казани, голубую бухту Геленджика («Ну вот это точно не Россия, Средиземное море»), остров на Мальдивах, камчатскую долину гейзеров, Ординскую пещеру в Пермском крае, озеро Брайес в Италии («Так это у нас?» - очень удивились итальянцы). 
Байкал Италия
 
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