Спонсор отказался от финансирования
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня горожан ждёт множество праздничных мероприятий. На главной площади города пройдёт сразу два концерта, посвящённых 95-летию образования республики и Дню России.
Однако торжества обойдутся без традиционного для массовых праздников салюта. Как оказалось, организаторы торжества изначально не планировали салют и не закладывали в бюджет расходы на него. Спонсор, собиравшийся украсить небо над городом разноцветными огнями, не подтвердил своего участия в мероприятии.
- К сожалению, фейерверк отменяется. Изначально на салют не было финансирования, искали спонсоров. На 1 июня нашли, а вот на 12 число они не подтвердили своего участия, - прокомментировала «Байкал-Daily» заместитель министра культуры республики Наталья Светозарова.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 июня праздничный вечерний концерт в честь 95-летия образования республики был отменён из-за непогоды.
Улан-удэнцы останутся без салюта 12 июня
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования станут генеральной репетицией перед крупными всероссийскими стартами
Спонсор отказался финансировать фейерверк
Первый трейлер боевика «Сибирь» с Киану Ривзом в главной роли опубликовали на YouTube
Молодым специалистам оказывают господдержку
Человек упал с дерева в лесу и повредил ногу – такое сообщение поступило в службу спасения Иркутской области накануне днём
Мясо уничтожили на станции Наушки
Ко Дню России в кинотеатре «Берёзка» в Москве покажут снятый в Бурятии фильм
Масштабные гулянья состоятся в подмосковном парке
Деревья на улице Иволгинской уже прижились
Их высадили спустя три года после пожара
Воспитанник иркутского спортивного клуба «Мори» Рамазан Абдулаев стал победителем Кубка Европы по дзюдо
Сегодня, 9 июня, отмечается 80-летие Дворца культуры ЛВРЗ
Подросток написал эссе на историческую тему
Сразу две команды отличились на спортивном мероприятии
Глава Бурятии попросил пригласить его на премьеру