В Улан-Удэ отменили концерт «Поёт Республика»

Праздник состоится 12 июня



В связи с ухудшением погодных условий отменили концерт-караоке «Поёт Республика». Праздничное мероприятие перенесли на 12 июня.



- В связи с ухудшением погодных условий отменён праздничный фейерверк, также отменён праздничный концерт-караоке «Поёт Республика», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Daily», по республике сегодня объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, 1-2 июня ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами шквалистый ветер до 25-30 метров в секунду, дожди, ливни, грозы.