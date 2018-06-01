Праздник состоится 12 июня
В связи с ухудшением погодных условий отменили концерт-караоке «Поёт Республика». Праздничное мероприятие перенесли на 12 июня.
- В связи с ухудшением погодных условий отменён праздничный фейерверк, также отменён праздничный концерт-караоке «Поёт Республика», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», по республике сегодня объявлено штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, 1-2 июня ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду, местами шквалистый ветер до 25-30 метров в секунду, дожди, ливни, грозы.
В Улан-Удэ отменили концерт «Поёт Республика»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гостям показали презентацию работ драматурга
Праздник состоится 12 июня
Также водителям напомнили о соблюдении правилах дорожного движения
Самому младшему участнику акции было 3 года, а самому старшему – 74
Двум бойцам отряда «Кречет» были выданы в Новосибирске символы мужества и отваги – краповые береты
Балет Аллы Духовой представит в столице Бурятии динамичный спектакль
На ней покажут работы профессионалов и начинающих художников
Сегодня ожидается усиление ветра
1,5 тысячи человек эвакуировали из торгового центра (Видео)
В Улан-Удэ пройдут гала-концерты театра
Детям рассказали об истории республики
Музей объединит разные творческие молодёжные группы и сообщества столицы Бурятии
В мероприятиях были задействованы комплексы Тахион, Элерон-3 и Орлан-10
В игре приняли участие 4 команды студентов
А работы по благоустройству общественных территорий обойдутся в 42 миллиона рублей