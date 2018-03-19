В Усолье для студентов провели антинаркотический квест









В игровой форме в процессе прохождения испытаний студентам напомнили, как тяжелы и необратимы последствия потребления наркотических веществ, в том числе синтетических.

Кроме антинаркотического квеста, в городе и районе проходили межведомственные лектории.



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, Госавтоинспекции, подразделения по делам несовершеннолетних и другие эксперты и специалисты встретились и побеседовали со студентами Усольского медтехникума, Усольского индустриального техникума и Усольского аграрно-промышленного техникума.



Работа с учащимися, направленная на профилактику потребления, сбыта, хранения наркотических средств продолжается. 29 марта полицейских совместно с представителями других ведомств ждут в Усольском педагогическом колледже, где также состоится образовательное и воспитательное мероприятие, посвящённое пропаганде здорового образа жизни, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

В игровой форме в процессе прохождения испытаний студентам напомнили, как тяжелы и необратимы последствия потребления наркотических веществ, в том числе синтетических.Кроме антинаркотического квеста, в городе и районе проходили межведомственные лектории.Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков, Госавтоинспекции, подразделения по делам несовершеннолетних и другие эксперты и специалисты встретились и побеседовали со студентами Усольского медтехникума, Усольского индустриального техникума и Усольского аграрно-промышленного техникума.Работа с учащимися, направленная на профилактику потребления, сбыта, хранения наркотических средств продолжается. 29 марта полицейских совместно с представителями других ведомств ждут в Усольском педагогическом колледже, где также состоится образовательное и воспитательное мероприятие, посвящённое пропаганде здорового образа жизни, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Усольский».

В Усолье-Сибирском и Усольском районе в рамках областной акции «Будущее за нами» в течение марта проводятся мероприятия, направленные на профилактику потребления синтетических наркотиков среди молодёжи.Так в Усольском техникуме сферы обслуживания прошёл антинаркотический квест «Знания – сила в борьбе с наркобизнесом». Студенты, участники игры, были поделены на семь команд, каждой необходимо было пройти шесть этапов.Девушки и парни в ходе игры должны были сформулировать последствия потребления наркотиков, обозначить виды административной и уголовной ответственности в сфере оборота наркотических веществ, назвать виды профессиональной деятельности, где запрещено работать наркопотребителям.Отдельным творческим заданием стала задача сгенерировать каждой командой рекламные слоганы для профилактики потребления наркотиков. В этапе «Психологи» участникам квеста нужно было назвать убедительные доводы, позволяющие продемонстрировать человеку, который предлагает «попробовать» наркотики, полный отказ от их употребления.