Ливневая канализация засорилась и её пришлось расчищать
18 марта проводились работы по очистке ото льда ливневой канализации по ул. Балтахинова. Место «затора» оказалось под трамвайными путями. Сначала коммунальщики своими силами пытались очистить «ливнёвку», затем проливали канал горячей водой, однако меры не дали результата. Сегодня на помощь вышла специализированная техника - каналопромывочная машина МУП «Водоканал», которая оборудована насосом высокого давления с приводом, объёмной цистерной и другим гидродинамическими механизмами.
На обслуживании Комбината находятся 51 ливневая канализация протяжённостью более 32 тысяч погонных метров и 3 большие емкости для сбора сточных вод, сообщает управление по информационной политике.
С 19 февраля начаты работы по очистке решёток и ливнёвок от льда, снега и мусора. На сегодня очищены ливневые канализации по ул. Шаляпина, ул. Трактовая, ул. Революции 1905г., ул. Борсоева, ул. Щорса, ул. Майской, ул. Клыпина, ул. Туполева, ул. Королева и др.
Откачка вод с низинных мест проводится как техникой Комбината по благоустройству, так и недавно приобретенными 10 мотопомпами, производительность которых - 120 кубометров воды в час.
Только за эти выходные с 16 по 18 марта было привлечено 20 единиц вакуумных машин в объёме почти 2000 кубометров. Помощь Комбинату оказали 3 индивидуальных предпринимателя, МУП «Водоканал» и ОАО ТГК-14. Откачка луж производится по ул. Бабушкина, возле рынков «Туяа» и «Крестьянский», на ул. Витебской, ул. Байдовской, на пр. Строителей, на ул.3-я Транспортной, ул. Шаляпина, в мкрн Радужный, на перекрёстке ул. Трубачеева - ул. Сахьяновой - ул. Лебедева, на перекрёстке З. Космодемьянской - ул. Терешковой, по ул. Борсоева, на путепроводе по ул. Ербанова - ул. Борсоева, по ул. Хантаева, в мкрн Аэропорт, по ул. Партизанской.
«Ливнёвку» по Балтахинова в Улан-Удэ очищала каналопромывочная машина
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