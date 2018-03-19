МЧС: Выход на лёд в Бурятии опасен для жизни

На водных объектах Бурятии сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лёд в несанкционированных местах выхода и массового отдыха людей



Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии обращает внимание жителей республики на то, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и кустов.



Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.



- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках). Объясните детям, что любые игры на льду опасны для жизни! - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.

