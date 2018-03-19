На водных объектах Бурятии сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лёд в несанкционированных местах выхода и массового отдыха людей
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Бурятии обращает внимание жителей республики на то, что в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд также непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и кустов.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках). Объясните детям, что любые игры на льду опасны для жизни! - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.
МЧС: Выход на лёд в Бурятии опасен для жизни
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Древний экспонат будет выставлен в честь 95-летнего юбилея музея и в рамках выставочного проекта "95 страниц истории"
В комбинате по благоустройству города создана специальная бригада по откачке талых вод с проезжей части
Музыкантам подарили чётки и портрет в графике
С собой у норвежского путешественника были только 80-килограммовые сани
Городской культурный центр приглашает на игровую программу
До 24 марта на ВСЖД проходит декадник, включающий в себя ряд мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев
В Бурятию приехали лучшие спортсменки страны, в том числе призёры Олимпийских игр и чемпионки мира
Состязание состоит из четырёх номинаций: «Герой нашего времени», «Всегда в строю», «Именем Закона», «Горячее сердце»
В Бурятии и Забайкальском крае создаётся банк данных коренного населения для трансплантации костного мозга
Учащиеся сочиняли слоганы и отвечали на вопросы
Улан-удэнцы сравнивают необычную гостью с Буклей из фильмов о «Гарри Поттере»
13 участников будут соревноваться в нескольких испытаниях
Ливневая канализация засорилась и её пришлось расчищать
Для школьников провели урок дорожной безопасности
На водных объектах Бурятии сохраняется риск провалов людей и автотранспорта под лёд в несанкционированных местах выхода и массового отдыха людей