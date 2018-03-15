Сегодня в Улан-Удэ отключат светофоры на Иволгинской и Дорожной

Объекты будут ремонтировать
В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 15 марта с 09:00 до 12:00 будут отключены светофорные объекты.
Светофоры отключат на улице Дорожной и улице Иволгинской (ост. «Дачи»), сообщает управление по информационной политике.
Уже поступили работы от ребят, желающих попробовать себя в написании пьес на бурятском языке
В это воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России
Участвовали в олимпиаде представители ведущих образовательных учреждений региона
Коммунальщики Улан-Удэ мониторят состояние Байдонова ключа, реки Воровки и других природных источников города, которые могут подтопить жилые дома
Выставка уникальных снимков откроется сегодня, 15 марта
Масштабный выход артиллерии стартовал сразу на 13 полигонах в нескольких регионах России
На сегодня очистили «ливневки» на улицах Революции 1905 года, Щорса, Клыпина, Королева, Туполева
Господин Дамдинсурэн недавно назначен на пост посланника культуры Монголии в России
Объекты будут ремонтировать
Заявку можно подать до 17 апреля
Состоялся капитальный ремонт ранее пустующего здания для улан-удэнский гимназии №14 на 312 мест
Республика присоединится к всероссийской «Неделе Инклюзии»
МВД Бурятии приглашает на ярмарку учебных мест образовательных организаций системы МВД России
Сотрудники миграционной службы Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поздравили иностранных граждан с получением гражданства Российской Федерации
В состязании «Профсоюз. Новые имена» участвовали 13 команд