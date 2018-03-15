Сегодня в Улан-Удэ отключат светофоры на Иволгинской и Дорожной

Объекты будут ремонтировать

В связи с проведением планового ремонта АО «Улан-Удэ Энерго» 15 марта с 09:00 до 12:00 будут отключены светофорные объекты.





Светофоры отключат на улице Дорожной и улице Иволгинской (ост. «Дачи»), сообщает управление по информационной политике.