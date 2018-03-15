Новый учебный корпус получила гимназия №14 в Улан-Удэ













По словам Ульяны Афанасьевой, здание будет осуществлять функции профильной школы, и в ней будут обучаться учащиеся старших классов. Занятия будут вестись в одну смену, во второй половине дня – дополнительные занятия и различные спецкурсы.



Новое здание в эксплуатацию пока не введено из-за отсутствия финансирования на техническое оснащение, благоустройство территории школы и капитальный ремонт мастерских. По словам Ульяны Афанасьевой, здание будет осуществлять функции профильной школы, и в ней будут обучаться учащиеся старших классов. Занятия будут вестись в одну смену, во второй половине дня – дополнительные занятия и различные спецкурсы.Новое здание в эксплуатацию пока не введено из-за отсутствия финансирования на техническое оснащение, благоустройство территории школы и капитальный ремонт мастерских.













Отметим, что процесс модернизации общеобразовательных учреждений продолжается. В течение года будет завершено строительство школы в 112 квартале Улан-Удэ и в селе Гурульба Иволгинского района.

Отметим, что процесс модернизации общеобразовательных учреждений продолжается. В течение года будет завершено строительство школы в 112 квартале Улан-Удэ и в селе Гурульба Иволгинского района.

Новая школа появилась на месте учебно-производственного комбината по адресу: ул. Пушкина 40. Работы прошли в рамках масштабной программы по реновации помещений образовательных учреждений, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Помещение находилось в аварийном состоянии, была необходима смена перекрытий, полов, окон, системы электроснабжения. После ремонта в школе появился пищеблок, спортивный зал и медкабинет. Всего на эти цели было потрачено 41 млн. рублей.- Это было сделано для того, чтобы разгрузить саму гимназию, где сейчас обучается 2011 человек при проектной мощности в 750 учащихся, - прокомментировала председатель комитета по образованию Улан-Удэ Ульяна Афанасьева.