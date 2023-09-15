Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян



Представители HeadHunter выяснили, за какие деньги согласны работать жители республики. Эксперты проанализировали более 14 тысяч резюме, размещённых в Бурятии в августе.



Средний ожидаемый заработок соискателей к концу лета достиг 46 708 рублей – это на 11 470 меньше, чем в среднем по России (58 178).



По размеру желаемой зарплаты Бурятия – на 10 месте среди всех дальневосточных регионов. Меньше он только в Еврейской автономной области (44693 рубля). На Чукотке хотят получать по 90 020, в Магаданской области – 77 931, на Сахалине – 71 209, на Камчатке – 70 530, в Приморье – 61 012, в Якутии – 57 586, в Амурской области – 56 500, в Забайкалье – 52 258, в Хабаровском крае – 51 706. В целом по ДФО этот показатель составляет 57 026.



На самую высокую зарплату – 120 221 рубль – в Бурятии при этом рассчитывают представители сферы «Добыча сырья». Далее идут «Сельское хозяйство» (116 931), «Строительство и недвижимость» (99 248), «Производство и сервисное обслуживание» (89 095) и «Высший и средний менеджмент» (85 070). Наиболее скромные запросы – у специалистов из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны» (30 497), «Искусство, развлечения и массмедиа» (37 701) и «Розничная торговля» (38 925).

