15 сентября

14 сентября

Популярное

Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян

Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Они согласны на зарплату размером в 46 тысяч рублей

Представители HeadHunter выяснили, за какие деньги согласны работать жители республики. Эксперты проанализировали более 14 тысяч резюме, размещённых в Бурятии в августе.
 
Средний ожидаемый заработок соискателей к концу лета достиг 46 708 рублей – это на 11 470 меньше, чем в среднем по России (58 178).

По размеру желаемой зарплаты Бурятия – на 10 месте среди всех дальневосточных регионов. Меньше он только в Еврейской автономной области (44693 рубля). На Чукотке хотят получать по 90 020, в Магаданской области – 77 931, на Сахалине – 71 209, на Камчатке – 70 530, в Приморье – 61 012, в Якутии – 57 586, в Амурской области – 56 500, в Забайкалье – 52 258, в Хабаровском крае – 51 706. В целом по ДФО этот показатель составляет 57 026.
 
На самую высокую зарплату – 120 221 рубль – в Бурятии при этом рассчитывают представители сферы «Добыча сырья». Далее идут «Сельское хозяйство» (116 931), «Строительство и недвижимость» (99 248), «Производство и сервисное обслуживание» (89 095) и «Высший и средний менеджмент» (85 070). Наиболее скромные запросы – у специалистов из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны» (30 497), «Искусство, развлечения и массмедиа» (37 701) и «Розничная торговля» (38 925).
зарплата работа Дальний Восток

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян
Жители Бурятии готовы получать за свой труд меньше большинства россиян
Экономика, 15.09.2023
Они согласны на зарплату размером в 46 тысяч рублей
Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье
Бурятия будет поставлять свои продукты в Приморье
Экономика, 14.09.2023
В ответ из края в республику завезут рыбную продукцию
В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
В Бурятии на предприятиях насчитали более 2500 строительных машин
Экономика, 14.09.2023
Большинство из них – экскаваторы и бульдозеры
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
Подписан двусторонний план-график газификации Забайкалья
Экономика, 13.09.2023
Работа по обеспечению газом будет вестись поэтапно
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал резидентом ТОР «Бурятия»
Экономика, 13.09.2023
Включение в территорию опережающего развития может снизить стоимость билетов для пассажиров
В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
В Бурятии начнут летать первые «Байкалы»
Экономика, 13.09.2023
Самолёты поступят в течение пяти лет
В Бурятии построят биогазовые электростанции
В Бурятии построят биогазовые электростанции
Экономика, 13.09.2023
Проект начнут реализовать в следующем году
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Президент РФ дал старт производству на горно-металлургическом комбинате в Забайкалье
Экономика, 12.09.2023
Запуск оборудования обогатительной фабрики в работу состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума-2023
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Иркутск и Казань подписали соглашение о сотрудничестве
Экономика, 12.09.2023
Стороны планируют взаимодействовать в сфере туризма, строительства, промышленности и торговли
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Инвестиции в Забайкалье составят более 26 миллиардов рублей
Экономика, 12.09.2023
На ВЭФ подписано соглашение региона с Минвостокразвития
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
В Иркутской области стартует федеральный форум «Леса России»
Экономика, 12.09.2023
В регионе впервые пройдут два крупных мероприятия федерального уровня в лесной сфере
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Бурятии
Экономика, 12.09.2023
Стало известно, какие отрасли в республике испытывают острый кадровый голод
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
В Улан-Удэ построят новый корпус Центра восточной медицины
Экономика, 11.09.2023
Соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^