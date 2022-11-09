Строительная готовность объекта составляет 85%
В Улан-Удэ реконструкцию защитной дамбы в районе очистных сооружений завершат на год раньше. По плану объект планировали сдать в четвёртом квартале 2023 года. Сейчас работы обещают закончить уже к декабрю этого года. Об этом сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.
Сейчас строительная готовность – 85%. На объекте идёт подготовка щебёночного основания под заливку монолитной плиты.
- На данный момент осталось укрепить менее 300 метров откоса дамбы, и работы будут завершены. Для этого после завершения подготовки щебёночного основания начнутся работы по устройству армокаркасов, бетонированию откосов и укладке каменной наброски. Работы закончат в декабре этого года, что практически на год ранее запланированных сроков, – сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Реконструкция дамбы в районе очистных сооружений началась в апреле. Длина защитного сооружения – 1,3 км.
Общая стоимость строительства – 146 млн рублей, из них 96% выделил федеральный бюджет, 4% - республиканский.
Старая дамба в районе очистных сооружений местами была повреждена – разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в городе идёт масштабная реконструкция дамбы в центре – от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями.
В Улан-Удэ реконструкцию дамбы завершат на год раньше
Экономика, Фото:
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