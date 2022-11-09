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В Улан-Удэ реконструкцию дамбы завершат на год раньше

В Улан-Удэ реконструкцию дамбы завершат на год раньше
Экономика,  Фото:УКС правительства Бурятии
Строительная готовность объекта составляет 85%

В Улан-Удэ реконструкцию защитной дамбы в районе очистных сооружений завершат на год раньше. По плану объект планировали сдать в четвёртом квартале 2023 года. Сейчас работы обещают закончить уже к декабрю этого года. Об этом сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.

Сейчас строительная готовность – 85%. На объекте идёт подготовка щебёночного основания под заливку монолитной плиты.

- На данный момент осталось укрепить менее 300 метров откоса дамбы, и работы будут завершены. Для этого после завершения подготовки щебёночного основания начнутся работы по устройству армокаркасов, бетонированию откосов и укладке каменной наброски. Работы закончат в декабре этого года, что практически на год ранее запланированных сроков, – сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Реконструкция дамбы в районе очистных сооружений началась в апреле. Длина защитного сооружения – 1,3 км.

Общая стоимость строительства – 146 млн рублей, из них 96% выделил федеральный бюджет, 4% - республиканский.

Старая дамба в районе очистных сооружений местами была повреждена – разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в городе идёт масштабная реконструкция дамбы в центре – от Удинского моста до ТЦ «Пионер». Её укрепляют монолитными железобетонными плитами и ограждениями. 
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