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Алексей Цыденов: «Работа над самолётом «Байкал» продолжается»

Алексей Цыденов: «Работа над самолётом «Байкал» продолжается»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Самолёт «Байкал» перекомпоновали на российские комплектующие

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что работа над самолётом «Байкал» продолжается и по итогам конкурса, проводимого минпромторгом, выбран разработчик самолёта.

Изначально сообщалось, что лёгкий многоцелевой самолёт ТВС-2ДТС «Байкал» должен заменить устаревшие советские Ан-24. Серийным производством должен был заняться Улан-Удэнский авиазавод в 2021 году.

В августе федеральные СМИ сообщали, что от «Байкала» могут отказаться, а на замену АН-2 начнут разрабатывать новый. В минпромторге пояснили, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец, созданный для отработки новых технологий, и «с учётом технического задела», полученного при создании этой машины, создаётся новый серийный самолёт.

В сентябре «Байкал-Daily» сообщал, что минпромторг России отменил результаты конкурса по определению разработчика лёгкого многоцелевого самолёта на замену Ан-2 из-за жалобы компании «Байкал-Инжиниринг».

Однако сегодня Алексей Цыденов заявил, что проект не останавливался, а разработчик уже выбран. Сейчас самолёт полностью перекомпонован с американских комплектующих на российские.

- Наш проект продолжается и у нас есть определённое видение, как двигаться в этом направлении. Скоро состоится выездное двухдневное совещание региональной авиации под председательством зампреда правительства России Максима Акимова, там обсудят перспективы развития, типы самолётов, виды поддержки, требования к самолётам, в том числе к нашему «Байкалу». После этого также состоится совещание с президентом по региональной авиации, предварительно я там заявлен как докладчик по проекту «Байкал», - сообщил Алексей Цыденов.

Глава республики заверил, что производство самолёта на «наших» заводах будет, хотя конфигурация воздушного судна может незначительно измениться.

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