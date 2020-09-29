Помимо нового подхода к оказанию банковских услуг, офис предложит новое пространство общения и станет окном в экосистему Сбера
Сбер открыл первый офис нового поколения в Москве на Цветном бульваре. Это больше чем просто отделение банка — это пространство, в котором посетители получают уникальный пользовательский опыт, не имеющий аналогов в мире, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом.
В новом офисе клиентам будут продолжать предоставляться все прежние финансовые услуги, но их уровень будет совершенно другой. Биометрия сделала возможным обслуживание без паспорта. Банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке — на банкомате доступна система распознавания лиц. Эта уникальная технология применена в банкоматах впервые в мире.
Сбер переосмыслил саму сущность банковского отделения. Пространство стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. В находящейся прямо в отделении кофейне можно провести дружескую встречу или просто отдохнуть от городского шума. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей. Юных гостей ждёт знакомство с анимационными персонажами «Союзмультфильма» и познавательные развивающие игры.
В новом офисе Сбера можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти. Пространство нового офиса может быть использовано для проведения различного рода мероприятий: мастер-классов, семинаров и дискуссионных клубов. Всё это можно совмещать, сделав поход в Сбер максимально полезным.
- Мы создали этот офис на основе новейших разработок и пожеланий миллионов наших клиентов. Теперь это не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, а пространство для комфортной и удобной жизни. В нём можно осваивать новые технологии, проводить деловые и дружеские встречи, совершать покупки, получать посылки и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе, - рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления СберБанка.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбер открыл первый офис нового поколения
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