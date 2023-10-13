В Иркутской области задержали 17-летнего пособника мошенников









В Слюдянском районе полицейские задержали 17-летнего пособника мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. Подросток был дроппером – так называют человека, который занимается обналичиванием украденных мошенниками денег.По данным полицейских, он может быть причастен к семи фактам хищений денег у людей преклонного возраста. При этом подозреваемый не отрицает своего участия в содеянном и отмечает, что в попытке уйти от правоохранителей использовал методы конспирации. Так, деньги у пожилых женщин он забирал, скрывая лицо медицинской маской.Аферисты использовали давно известную схему мошенничества. Всем семи потерпевшим пенсионеркам поступал звонок от якобы родственника. В разговоре сообщалось, что близкий человек стал виновником аварии и предлагалось выручить его, передав деньги для оплаты лечения пострадавших выдуманного ДТП.Соглашаясь помочь, бабушки передавали курьеру все имеющиеся сбережения. Суммарно заявительницы отдали мошенникам более полутора миллионов рублей.- Пособника преступников выследили и задержали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы из города Слюдянка во взаимодействии с коллегами из областного центра. Полицейские выяснили, что способ сомнительного заработка юный «дроппер» нашёл в Интернете. В одном из мессенджеров с ним связался куратор, который предложил ему перевозить деньги. Оставив себе не более 10 процентов от суммы, подозреваемый переводил деньги на указанные «работодателем» счета, - сообщили в пресс-службе.По данным фактам возбуждены уголовное дело по различным частям статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время с подозреваемым работают следователи СУ СКР по Иркутской области. Правоохранителями устанавливаются организаторы противоправной деятельности.