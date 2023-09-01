В Иркутской области грузовик разрушил мост

Происшествия, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

По факту повреждения моста через реку Лена будет направлено обращение в правоохранительные органы



Материалы по факту повреждения наплавного моста через реку Лену в селе Верхоленск Качугского района Иркутской области будут направлены в правоохранительные органы. 30 августа грузовик массой 60 тонн, который перевозил бетонные плиты, сломался на наплавном мосту через реку Лена. При этом пропускная способность моста – не более 30 тонн. В результате ДТП разрушены соединительные элементы моста, повреждён настил.



- Факт разрушения моста зафиксировали сотрудники дорожной службы Иркутской области и ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автодорог Иркутской области». На место прибыли сотрудники ГИБДД МВД РФ. Они зафиксировали дорожно-транспортное происшествие и нанесённый ущерб, составили протокол. Материалы будут направлены для рассмотрения в ГУ МВД России по Качугскому району Иркутской области, - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.



Мост имеет одну полосу движения. Таким образом остановлено автомобильное движение по автодороге межмуниципального значения Верхоленск – Магдан. В настоящее время принимаются усилия по отбуксировке машины с проезжей части моста.



Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, аналогичное происшествие в регионе было зафиксировано в конце июля в селе Тутура Жигаловского района.

