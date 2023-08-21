В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник

К поискам мужчины уже подключились волонтёры



Накануне стало известно, что в Северо-Байкальском районе Бурятии, где из-за размыва железной дороги объявили режим ЧС, пропал житель Северобайкальска. Мужчина трудится на РЖД. Утром 20 августа он должен был выйти на работу в посёлке Кичера.



Северобайкальца довезли до потока воды. Далее он собирался идти пешком – на другой стороне его ждала ещё одна машина. По дороге мужчина один раз вышел на связь и после стал недоступен, рассказали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Больше никакой информации о пропавшем нет. В понедельник, 21 августа, на поиски железнодорожника отправились волонтёры. Они обследуют лес и границы, прилегающие к железной дороге.