К поискам мужчины уже подключились волонтёры
Накануне стало известно, что в Северо-Байкальском районе Бурятии, где из-за размыва железной дороги объявили режим ЧС, пропал житель Северобайкальска. Мужчина трудится на РЖД. Утром 20 августа он должен был выйти на работу в посёлке Кичера.
Северобайкальца довезли до потока воды. Далее он собирался идти пешком – на другой стороне его ждала ещё одна машина. По дороге мужчина один раз вышел на связь и после стал недоступен, рассказали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Больше никакой информации о пропавшем нет. В понедельник, 21 августа, на поиски железнодорожника отправились волонтёры. Они обследуют лес и границы, прилегающие к железной дороге.
В зоне ЧС на севере Бурятии таинственно пропал железнодорожник
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