Здесь под поезд попала девочка
Иркутская транспортная прокуратура провела проверку в связи с травмированием несовершеннолетней на остановочном пункте Турбаза Восточно-Сибирской железной дороги.
- Проверочными мероприятиями установлено, что на участке травмирования несовершеннолетней при наличии подвижных составов на путях нормы видимости не отвечают скорости движения поездов, допущено существенное ограничение видимости в связи с наличием кустарника в полосе отвода железной дороги. Выявлены факты неудовлетворительного состояния покрытия пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Начальник Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого на остановочном пункте произведён ремонт пешеходного перехода, лестничных маршей, установлены предупредительные и запрещающие знаки. Выполнены работы по вырубке кустарниковой растительности в пределах полосы отвода.
В Иркутской области на железной дороге отремонтировали пешеходный переход
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Здесь под поезд попала девочка
Они ловили рыболовными сетями
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах
Мужчину приговорили к обязательным работам
С обоими грибниками всё в порядке
Деньги он стащил из дамской сумочки
Посылку вовремя перехватили
Мужчина выстрелил оппоненту из ружья в голову
Мужчину признали виновным сразу по трём статьям
Мужчина воровал в разных базах отдыха
Мужчина увидел свою возлюбленную с другим
Брус он воровал с чужих участков
Школьница перевозила стоявшего пассажира
Юношу госпитализировали