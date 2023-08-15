В Иркутской области на железной дороге отремонтировали пешеходный переход

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Здесь под поезд попала девочка



Иркутская транспортная прокуратура провела проверку в связи с травмированием несовершеннолетней на остановочном пункте Турбаза Восточно-Сибирской железной дороги.



- Проверочными мероприятиями установлено, что на участке травмирования несовершеннолетней при наличии подвижных составов на путях нормы видимости не отвечают скорости движения поездов, допущено существенное ограничение видимости в связи с наличием кустарника в полосе отвода железной дороги. Выявлены факты неудовлетворительного состояния покрытия пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Начальник Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого на остановочном пункте произведён ремонт пешеходного перехода, лестничных маршей, установлены предупредительные и запрещающие знаки. Выполнены работы по вырубке кустарниковой растительности в пределах полосы отвода.

