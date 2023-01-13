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Жительница Бурятии ищет похитителей растительного масла

Жительница Бурятии ищет похитителей растительного масла
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина написала заявление в полицию

Жительница города Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии рассказала историю о дерзком воровстве, которое произошло у неё под носом в одном из супермаркетов. Пост опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».

Инцидент произошёл днём 8 января. Женщина стояла на кассе и увидела, как молодая пара прихватили с собой оплаченное ею лично растительное масло. Женщина призвала воров решить с ней вопрос мирным путём.

- Прошу связаться со мной молодую пару, которые прихватили с собой чужой оплаченный товар. Напишите или позвоните во избежание последствий, - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи с усмешкой отнеслись к проблеме автора. Многие считают, что такая кража не несёт значительного ущерба.

«Последствия за масло растительное! Интересно какие?»,
«Каких последствий?»,
«Они, наверное, уже его использовали. Как вы долго выясняли, где подсолнечное масло», - отмечают местные жители.

В свою очередь, автор поста дала разъяснения. Она объяснила, что украденное растительное масло стоит недешёво.

- Если бы я увидела такой пост, то тоже бы, наверное, посмеялась! Ребята, масло не дешёвой марки и не один литр. Администрация магазина отказалась мне показать камеры, сказали вызывать полицию. На кассу я прибежала буквально через две минуты, охранник знал, что забрали другие и никак не отреагировал. Да я просто в шоке была от такой наглости людей, - возмутилась женщина.

Ко всему прочему, по её словам, она написала заявление в полицию.

- И да, я вызвала полицию. Этим людям теперь грозит штраф. Предыдущий пост был написан, чтобы эта молодая пара со мной связалась, и мы всё урегулировали, - подытожила жительница Гусиноозёрска.
кража

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