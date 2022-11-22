В Ангарске пьяный автомобилист удирал от полиции на трёх колёсах



Водитель вместе с пассажирами выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался местный житель с явными признаками опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила, что он находится в нетрезвом состоянии.



В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.



В городе Ангарск сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя, который создавал угрозу для окружающих.В ходе ночного патрулирования улиц города полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21093. Его водитель при виде машины со спецсигналами резко увеличил скорость. Требования об остановке он проигнорировал, и инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные ситуации.- Сотрудник ДПС принял решение применить для остановки табельное оружие. Он произвёл предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колёсам. Несмотря на полученные повреждения шин и потерю одного из задних колёс, автомобиль продолжил движение. Он остановился лишь после того, как в негодность пришло ещё и переднее колесо, в которое попал полицейский, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.