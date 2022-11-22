22 ноября

21 ноября

Популярное

В Ангарске пьяный автомобилист удирал от полиции на трёх колёсах

В Ангарске пьяный автомобилист удирал от полиции на трёх колёсах
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
По колёсам прицельно выстрелил сотрудник ГИБДД

В городе Ангарск сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали нетрезвого водителя, который создавал угрозу для окружающих.



В ходе ночного патрулирования улиц города полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21093. Его водитель при виде машины со спецсигналами резко увеличил скорость. Требования об остановке он проигнорировал, и инспекторы начали преследование. Стремясь уйти от погони, нарушитель грубо нарушал правила дорожного движения, создавал аварийные ситуации.

- Сотрудник ДПС принял решение применить для остановки табельное оружие. Он произвёл предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колёсам. Несмотря на полученные повреждения шин и потерю одного из задних колёс, автомобиль продолжил движение. Он остановился лишь после того, как в негодность пришло ещё и переднее колесо, в которое попал полицейский, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Водитель вместе с пассажирами выбежал из салона и попытался скрыться, но был задержан. Им оказался местный житель с явными признаками опьянения. Процедура освидетельствования подтвердила, что он находится в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
ГИБДД водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Крупная часть Улан-Удэ осталась без воды
Крупная часть Улан-Удэ осталась без воды
Происшествия, 21.11.2022
Без воды остались части Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов
Улан-удэнец изрезал сожительницу ножом у подъезда
Улан-удэнец изрезал сожительницу ножом у подъезда
Происшествия, 21.11.2022
Нападавший с ножом караулил женщину
В Иркутской области двое мужчин попались на рубках сосен и лиственниц
В Иркутской области двое мужчин попались на рубках сосен и лиственниц
Происшествия, 21.11.2022
«Чёрные» лесорубы нанесли ущерб в размере более 300 тысяч рублей
Под Иркутском «Тойота» лоб в лоб столкнулась с автобусом
Под Иркутском «Тойота» лоб в лоб столкнулась с автобусом
Происшествия, 21.11.2022
Госавтоинспекторы выясняют причины автоаварии
В Улан-Удэ молодой человек рухнул с четырёхэтажной высоты
В Улан-Удэ молодой человек рухнул с четырёхэтажной высоты
Происшествия, 21.11.2022
Его доставили в больницу в очень тяжёлом состоянии
На Байкале произошло землетрясение
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, 21.11.2022
Некоторые жители почувствовали колебания
В Бурятии дети устроили пожар, пока пьяные родители спали
В Бурятии дети устроили пожар, пока пьяные родители спали
Происшествия, 21.11.2022
Вскрылись подробности пожара, на котором пострадали двое взрослых и двое детей 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^